На Киевщине пьяный мужчина со словами "Никто никуда не едет!" бросил муляж гранаты в мужа своей подруги

В Киевской области пьяный мужчина бросил муляж гранаты в такси, на котором прибыл муж его сожительницы. В результате никто не пострадал. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Как сообщил в четверг отдел коммуникации полиции в Киевской области, 26-летний житель г.Белая Церковь заявил в полицию о телефонном звонке его жены, с которой он в настоящее время не живет. Женщина просила о помощи: ее нынешний кавалер в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору.

Мужчина вызвал такси и поехал спасать жену. Вместо нее из дома вышел подвыпивший незнакомец. Открыв дверцу такси, он бросил предмет, похожий на гранату, со словами: "Никто никуда не едет! С Новым годом!"

О том, что граната учебная, водитель такси и его пассажир не знали. Они сразу же выскочили из машины и вызвали полицию.

Правонарушителем оказался 32-летний местный житель. Полиции он объяснил, что предмет, похожий на гранату, нашел в городе под открытым небом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику.