Советник президента Павленко назвал бредом информацию о якобы подготовке исков по прекращению аренды общинами УПЦ (МП)

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы в администрации президента дано указание подготовить иски по прекращению аренды общинами Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"В ряде изданий … с удивлением увидел: оказывается, "источник, близкий ко мне", сообщил, что кто-то дал кому-то поручение готовить иски о прекращении аренды общинам МП... Заявляю ответственно: это бред", - написал Р.Павленко на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он также посоветовал церковным структурам проверять информацию, "прежде чем ссылаться на фейки".

Ранее на сайте издания "Вести" появилась информация о том, что в администрации президента было дано указание руководству музея Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинами УПЦ (МП). При этом указана ссылка на источник, близкий к экс-замглавы АП Р.Павленко.