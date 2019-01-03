События

15:21 03.01.2019

Бойцы Нацгвардии провели флешмоб в Запорожье в поддержку находящихся в плену РФ украинских моряков

2 мин читать
Бойцы Нацгвардии провели флешмоб в Запорожье в поддержку находящихся в плену РФ украинских моряков

Несколько сотен бойцов Национальной гвардии Украины провели флешмоб в Запорожье в поддержку моряков Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, захваченных в плен в районе Керченского пролива.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 200 бойцов трех частей Нацгвардии, базирующихся в Запорожье, собрались на территории историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" на острове Хортица и выстроились в виде морского якоря длиной 60 метров и шириной 20 метров. Посреди композиции участники флешмоба развернули большой государственный флаг Украины, а также исполнили гимн Украины.

По словам нацгвардейцев, воинские части Национальной гвардии Украины поддерживают военных моряков, находящихся в российском плену, и своим флешмобом напоминают миру о необходимости бороться за освобождение украинских военнопленных из тюрем страны-агрессора.

"Мы хотим передать нашим морякам, чтобы держались там - в российском плену. Украинцы помнят о них всегда. Украина их не оставит. Флешмобом мы говорим, что мы с ними", - рассказал участник акции, боец Нацгвардии Максим Егоров.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Несколько моряков были ранены.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Теги: #моряки #флешмоб #нацгвардия #азовское_море #запорожье
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в лидера организации "Автоевросила" в Запорожье

Во время пожара в многоэтажном доме в Запорожье погибли двое пожилых людей

В Запорожье совершено нападение на главу "Автоевросила"

Командующий ВМС ВСУ: Возвращение домой наших моряков из плена в РФ - главная задача

Семьи всех 24 военнопленных украинских моряков уже получили по 100 тыс. грн денежной помощи

Призыв Меркель освободить украинских моряков не может являться основанием для отступления от российского законодательства - Песков

Украина не откажется от права свободного прохода через Керченский пролив - Полторак

В результате ДТП в Запорожье погиб ребенок

Суд оставил под арестом 20 из 24-х моряков, с захваченных возле Керченского пролива кораблей ВМС Украины

Крымский суд оставил под арестом пятерых украинцев с кораблей ВМС, захваченных в Черном море

ПОСЛЕДНЕЕ

Советник президента Павленко назвал бредом информацию о якобы подготовке исков по прекращению аренды общинами УПЦ (МП)

"Укрзализныця" подтвердила запуск платформы для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах в 2019г

ГБР и прокуратура Киева открыли дело о причастности полицейских к избиению авиаконструктора завода "Антонов"

Число пострадавших при столкновении цистерны и микроавтобусов во Львовской области возросло до девяти

В Харькове убиты две иностранные студентки – полиция

Житель Печерска в Киеве погиб вследствие драки с неизвестным

В Украине могут перекрывать дороги 4-5 января из-за ухудшения погоды

Боевики с полуночи в четверг не открывали огонь по украинским позициям

В Тернопольской области взрыв гранаты в нежилом доме привел к травмированию пяти человек, отмечавших Новый год

В ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады, в большинстве областей немного похолодает

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА