Бойцы Нацгвардии провели флешмоб в Запорожье в поддержку находящихся в плену РФ украинских моряков

Несколько сотен бойцов Национальной гвардии Украины провели флешмоб в Запорожье в поддержку моряков Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, захваченных в плен в районе Керченского пролива.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 200 бойцов трех частей Нацгвардии, базирующихся в Запорожье, собрались на территории историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" на острове Хортица и выстроились в виде морского якоря длиной 60 метров и шириной 20 метров. Посреди композиции участники флешмоба развернули большой государственный флаг Украины, а также исполнили гимн Украины.

По словам нацгвардейцев, воинские части Национальной гвардии Украины поддерживают военных моряков, находящихся в российском плену, и своим флешмобом напоминают миру о необходимости бороться за освобождение украинских военнопленных из тюрем страны-агрессора.

"Мы хотим передать нашим морякам, чтобы держались там - в российском плену. Украинцы помнят о них всегда. Украина их не оставит. Флешмобом мы говорим, что мы с ними", - рассказал участник акции, боец Нацгвардии Максим Егоров.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Несколько моряков были ранены.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".