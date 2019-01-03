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15:05 03.01.2019

"Укрзализныця" подтвердила запуск платформы для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах в 2019г

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"Укрзализныця" подтвердила запуск платформы для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах в 2019г

АО "Укрзализныця" намерено реконструировать железнодорожную станцию на Выдубичах и интегрировать с метро новую платформу для ж/д экспресса, следующего по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-Аэропорт.

"Остановка Kyiv Boryspil Express на Выдубичах появится уже в этом году после реконструкции железнодорожной станции", - цитируется и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в сообщении на сайте компании.

Компания поставила перед собой задачу создать единое логистическое пространство, интегрировав железнодорожную станцию "Выдубичи" с метрополитеном и автостанцией, для чего планируется построить новую высокую платформу для остановки Kyiv Boryspil Express, обустроить переходы, а также реконструировать две существующие платформы и построить над ними навес.

"Сейчас ведутся предпроектные работы и рассматриваются три варианта реконструкции этого транспортного узла, где различные виды транспорта будут объединены в единое целое. В ближайшее время будет избран оптимальный", - подчеркнул Е.Кравцов.

Он также отметил, что все варианты реконструкции предполагают высокие стандарты безопасности и современные элементы логистики, в том числе для маломобильных граждан.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запустила ж/д экспресс в аэропорт "Борисполь" 30 ноября со стоимостью билета в 80 грн с плавающим графиком от 21 до 30 рейсов в сутки.

"Укрзализныця" прогнозирует перевозить по маршруту Киев - Международный аэропорт "Борисполь" около 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году и ведет переговоры об электрификации участка пути из Киева в международный аэропорт "Борисполь".

Теги: #борисполь #укрзализныця #экспресс
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