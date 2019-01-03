ГБР и прокуратура Киева открыли дело о причастности полицейских к избиению авиаконструктора завода "Антонов"

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве и Киевская местная прокуратура №9 открыли уголовные производства по факту причастности сотрудников полиции к избиению авиаконструктора госпредприятия "Антонов" Виктора Ковальского.

Как сообщается в четверг на сайте ГБР, инцидент произошел 26 декабря 2018 года возле станции метро "Шулявская". В СМИ обнародована информация о том, что сотрудники патрульной полиции с применением силы пытались задержать 81-летнего авиаконструктора.

По данному факту следователи теруправления ГБР в Киеве внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Проводятся необходимые первоочередные следственные действия.

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что, помимо ранее открытого уголовного производства об умышленном легком телесном повреждении, причиненном авиаконструктору, Киевская местная прокуратура №9 также начала уголовное производство о возможной причастности к инциденту сотрудников полиции.

В пресс-службе указали, что 27 декабря в следственный отдел Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве поступило заявление об избиении сотрудника КБ им.Антонова за якобы его причастность к мошенническим действиям при обмене валюты. По данному факту следователь полиции внес в ЕРДР сведения по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины, начато досудебное расследование.

В ходе изучения процессуальными руководителями материалов уголовного производства, а также непосредственного допроса потерпевшего, Киевская местная прокуратура №9 установила обстоятельства, свидетельствующие о возможной причастности к произошедшему сотрудников полиции.

Таким образом, местная прокуратура дополнительно внесла в ЕРДР сведения о совершении сотрудниками полиции уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

На основании требований ст. 216 УПК Украины уголовное производство направлено по подследственности в территориальное управление ГБР Киева, уточнили в прокуратуре.