События

14:02 03.01.2019

Число пострадавших при столкновении цистерны и микроавтобусов во Львовской области возросло до девяти

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Число пострадавших в ДТП, произошедшем в четверг утром на автодороге Львов-Шегини возле с.Бар Городоцкого района Киевской области, возросло до девяти человек, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, среди пострадавших - шестеро жителей Львовской области и трое - Ивано-Франковской.

По данным полиции, в результате полученных травм в ДТП на месте события погибли водитель и пассажир "Рено Мастер", 19-летний житель Ивано-Франковской области. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщалось, утром на трассе Львов-Шегини в Городоцком районе во Львовской области столкнулись два микроавтобуса и цистерна. В результате ДТП два человека погибли.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии и личности пострадавших. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством).

Теги: #киевская_область #жертвы #дтп
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