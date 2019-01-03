Житель Печерска в Киеве погиб вследствие драки с неизвестным

На Печерске в Киеве в результате драки с неизвестным погиб 26-летний местный житель.

Как информирует в четверг отдел коммуникации полиции Киева, накануне поздно вечером в Печерское управление полиции по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на улице Саперное поле произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников инцидента потерял сознание.

На место немедленно выехали следственно-оперативная группа и врачи. По прибытию медики констатировали смерть 26-летнего местного жителя.

Свидетели произошедшего рассказали правоохранителям, что у пострадавшего возник конфликт с неизвестным, который выгуливал двух собак. "Незнакомец ударил оппонента, от чего тот упал и скончался на месте", - сказано в сообщении полиции.

Для установления причин смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские осуществляют мероприятия для задержания злоумышленника.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что погибший - сотрудник Управления государственной охраны. В отделе коммуникации полиции Киева агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что эта информация проверяется.