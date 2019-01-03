События

13:25 03.01.2019

Житель Печерска в Киеве погиб вследствие драки с неизвестным

1 мин читать
Житель Печерска в Киеве погиб вследствие драки с неизвестным

 На Печерске в Киеве в результате драки с неизвестным погиб 26-летний местный житель.

Как информирует в четверг отдел коммуникации полиции Киева, накануне поздно вечером в Печерское управление полиции по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на улице Саперное поле произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников инцидента потерял сознание.

На место немедленно выехали следственно-оперативная группа и врачи. По прибытию медики констатировали смерть 26-летнего местного жителя.

Свидетели произошедшего рассказали правоохранителям, что у пострадавшего возник конфликт с неизвестным, который выгуливал двух собак. "Незнакомец ударил оппонента, от чего тот упал и скончался на месте", - сказано в сообщении полиции.

Для установления причин смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские осуществляют мероприятия для задержания злоумышленника.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что погибший - сотрудник Управления государственной охраны. В отделе коммуникации полиции Киева агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что эта информация проверяется.

Теги: #киев #трагедия #драка
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В многоэтажке в Сумах оборвался лифт, погиб младенец – полиция

15 тысяч человек встретили новый 2019 год на двух центральных площадях Киева

Забравшемуся на главную елку Борисполя неоднократно судимому "новогоднем Тарзану" грозит штраф или заключение

Власти Киева готовят инвестконкурс по оборудованию столичного метро Wi-Fi и системой видеонаблюдения

В центре Киева внедорожник протаранил патрульный автомобиль: пострадали двое полицейских

Нарушений во время шествий по случаю 110-летия со дня рождения Степана Бандеры не зафиксировано

В Харькове мужчина лишился кисти в новогоднюю ночь, запуская фейерверки – полиция

1 января в Киеве мокрый снег, на дорогах гололедица

В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше

31 декабря на дорогах Киева местами гололедица

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР и прокуратура Киева открыли дело о причастности полицейских к избиению авиаконструктора завода "Антонов"

Число пострадавших при столкновении цистерны и микроавтобусов во Львовской области возросло до девяти

В Харькове убиты две иностранные студентки – полиция

В Украине могут перекрывать дороги 4-5 января из-за ухудшения погоды

Боевики с полуночи в четверг не открывали огонь по украинским позициям

В Тернопольской области взрыв гранаты в нежилом доме привел к травмированию пяти человек, отмечавших Новый год

По техническим причинам видеозапись пресс-конференции на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: динамика и прогнозы" будет доступна позднее

В ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады, в большинстве областей немного похолодает

Восемь человек стали жертвами крушения поезда в Дании

В Брюсселе запретили Uber – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА