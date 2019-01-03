События

13:02 03.01.2019

В Украине могут перекрывать дороги 4-5 января из-за ухудшения погоды

2 мин читать
В Украине могут перекрывать дороги 4-5 января из-за ухудшения погоды

В связи с ухудшением погодных условий 4-5 января в Украине Патрульная полиция усилит несение службы, а также привлечёт дополнительное количество личного состава за патрулированием дорог, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий нами приняты меры по усиленному несению службы в тех регионах, где ожидается циклон, усилению контроля над состоянием дорог, постоянному мониторингу ситуации и привлечению максимального количества личного состава", - сказал А.Билошицкий на внеочередном заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в четверг в Киеве.

Он отметил, что в среднем ежедневно будут работать более 1500 полицейских. "Хочу сообщить, что в среднем круглосуточно будет привлечен 1591 полицейский для патрулирования, из которых 398 - для патрулирования дорог государственного значения", - добавил А.Белошицкий.

В свою очередь, и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомир Новак призвал руководителей областей, где ожидается ухудшение погодных условий перекрывать движение основных транспортных коридоров в случае необходимости.

"Хочу обратиться к руководителям областей: не бояться принимать радикальные решения по перекрытию движения на основных коридорах в областях... Уделять особое внимание дорогам местного значения", - сказал он.

Чиновник добавил, что центральный штаб будет работать с 7:00 4 января.

"Мы ожидаем создания таких штабов на местах, особенно в тех областях, где может быть больше всего последствий циклона - Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской", - добавил С.Новак.

Теги: #транспорт #погода #полиция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады, в большинстве областей немного похолодает

В четверг в большинстве регионов Украины сильные порывы ветра и метель – ГСЧС

Полицейские задержали двух подозреваемых, причастных к гибели ребенка в лифте в Сумах

Полицейские задержали трех чиновников на взятке в 285 000 гривен

Один человек погиб, двое госпитализированы из-за взрыва гранаты в квартире в Тернополе

Житель Донецкой области похитил из местной церкви "мощи Георгия Победоносца" – полиция

Встретившую Новый год в Припяти пару сталкеров задержали полицейские в зоне ЧАЭС

В Обуховскую ЦРБ поступили пять пострадавших в лобовом столкновении "Запорожца" с "маршруткой" – Киевская ОГА

Атмосферные фронты принесут в Украину снег, в пятницу ожидается ухудшение погоды

Три человека погибли, четверо пострадали при лобовом столкновении "маршрутки" с "запорожцем" в Обухове

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики с полуночи в четверг не открывали огонь по украинским позициям

В Тернопольской области взрыв гранаты в нежилом доме привел к травмированию пяти человек, отмечавших Новый год

По техническим причинам видеозапись пресс-конференции на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: динамика и прогнозы" будет доступна позднее

Восемь человек стали жертвами крушения поезда в Дании

В Брюсселе запретили Uber – СМИ

Во Львовской области два микроавтобуса столкнулись с цистерной, два человека погибли, пятеро госпитализированы

Китайский зонд "Чанъэ-4" прилунился на обратной стороне Луны и прислал снимки

В Беларуси иностранцы могут регистрироваться через интернет

В многоэтажке в Сумах оборвался лифт, погиб младенец – полиция

Шесть человек стали жертвами крушения поезда в Дании, 16 пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА