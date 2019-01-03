В Украине могут перекрывать дороги 4-5 января из-за ухудшения погоды

В связи с ухудшением погодных условий 4-5 января в Украине Патрульная полиция усилит несение службы, а также привлечёт дополнительное количество личного состава за патрулированием дорог, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий нами приняты меры по усиленному несению службы в тех регионах, где ожидается циклон, усилению контроля над состоянием дорог, постоянному мониторингу ситуации и привлечению максимального количества личного состава", - сказал А.Билошицкий на внеочередном заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в четверг в Киеве.

Он отметил, что в среднем ежедневно будут работать более 1500 полицейских. "Хочу сообщить, что в среднем круглосуточно будет привлечен 1591 полицейский для патрулирования, из которых 398 - для патрулирования дорог государственного значения", - добавил А.Белошицкий.

В свою очередь, и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомир Новак призвал руководителей областей, где ожидается ухудшение погодных условий перекрывать движение основных транспортных коридоров в случае необходимости.

"Хочу обратиться к руководителям областей: не бояться принимать радикальные решения по перекрытию движения на основных коридорах в областях... Уделять особое внимание дорогам местного значения", - сказал он.

Чиновник добавил, что центральный штаб будет работать с 7:00 4 января.

"Мы ожидаем создания таких штабов на местах, особенно в тех областях, где может быть больше всего последствий циклона - Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской", - добавил С.Новак.