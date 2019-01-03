События

12:02 03.01.2019

В ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады, в большинстве областей немного похолодает

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В ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады, в большинстве областей немного похолодает

В ближайшие сутки, 4 января, погоду юго-восточной части Украины будет определять активный циклон, который обусловит там ухудшение погоды; на остальную часть территории страны распространится более холодный воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ночью ожидаются небольшие осадки, днем сложные погодные условия: значительный снег, местами с дождем, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, порывы северо-восточного ветра 15-20м/с, в Приазовье - до 25м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории Украины местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12м/с, в Одесской и Николаевской областях - порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в центральных и северных областях местами 12°; днем 0-5° мороза.

На дорогах Украины гололедица.

В Киеве - местами небольшой снег, на дорогах гололедица; температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве с 1881 года в день 4 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,6 градусов тепла в 1925 году, а самая низкая ночью – на отметке 26,3 градусов мороза в 1942 году.

В субботу, 5 января, ночью в западных и восточных областях Украины, днем в западных и в большинстве северных временами снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10° мороза, в Карпатах 11-16°; днём 1-6° мороза, на крайнем юге около 0°.

В Киеве 5 января ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8° мороза, днём 3-5° мороза.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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