Во Львовской области два микроавтобуса столкнулись с цистерной, два человека погибли, пятеро госпитализированы

Два человека погибли и пятеро госпитализированы с телесными повреждениями в результате столкновения цистерны и двух микроавтобусов в четверг утром во Львовской области, сообщает отдел коммуникации областного управления Национальной полиции.

По данным полиции, авария произошла около 6.00 утра в четверг, 3 января, на автодороге Львов-Шегини в Городоцком районе.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии и личности пострадавших. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством).