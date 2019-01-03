События

10:05 03.01.2019

В многоэтажке в Сумах оборвался лифт, погиб младенец – полиция

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В Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком, ребенок погиб.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области, трагедия произошла в среду днем в многоэтажке по ул.Супруна.

Лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком, внезапно оборвался. Попытки родных спасти ребенка оказались безуспешными.

Прибывшие на место руководство ГУНП, полиции города, следственно-оперативная группа выяснили, что с ребенком находился дедушка. Возвращаясь с прогулки домой, он завез коляску в лифт, поднялся на 9-й этаж, вышел первым, чтобы вывезти коляску. Неожиданно лифт оборвался, спасти ребенка не удалось.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, полиция задержала двух подозреваемых из-за гибели двухмесячного ребенка в результате обрыва лифта в многоэтажке в Сумах.

"По результатам первоочередных следственных действий, проведенных сотрудниками полиции и Управления защиты экономики под процессуальным руководством прокуратуры, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека, преступные действия или бездействие которых привели к гибели младенца", - говорится в сообщении на официальной странице Н.Науменко в соцсети "Фейсбук" в среду вечером.

Обоим задержанным готовится сообщение о подозрении.

Теги: #трагедия #сумы #лифт #ребенок
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