События

09:58 03.01.2019

МЧС РФ: тело 38-го погибшего извлечено из-под завалов в Магнитогорске

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Еще одна жертва взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске извлечена из-под завалов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Извлечено тело 38-го погибшего, это женщина", - сказали в ведомстве.

Таким образом, на данный момент остаётся неизвестной судьба трёх человек.

Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса.

Теги: #рф #жертвы #магнитогорск
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