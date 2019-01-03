МЧС РФ: тело 38-го погибшего извлечено из-под завалов в Магнитогорске

Еще одна жертва взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске извлечена из-под завалов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Извлечено тело 38-го погибшего, это женщина", - сказали в ведомстве.

Таким образом, на данный момент остаётся неизвестной судьба трёх человек.

Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса.