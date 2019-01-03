В четверг в большинстве регионов Украины сильные порывы ветра и метель – ГСЧС

В среду в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильные порывы ветра и метель, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"3 января на дорогах Украины, кроме юга, гололедица, в западных областях порывы ветра 15-20 м / с. Днем 4 января выпадать значений снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м / с, местами в Приазовье 25 м / с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром, со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий.