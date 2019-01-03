Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС - штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано… Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал" – говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Опорные пункты ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный и Станицы Луганской на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

"В районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксирована работа вражеского снайпера" – отметили в штабе ООС.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 2 января, из-за неосторожного обращения с оружием один боевик НВФ погиб и трое получили ранения.