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06:53 03.01.2019

Украина ожидает от США и НАТО помощи в усилении оборонных возможностей – Чалый

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Украина ожидает от США и НАТО помощи в усилении оборонных возможностей – Чалый

В 2019 году Украина ожидает от НАТО и Соединенных Штатов Америки оказания помощи по увеличению оборонных возможностей, сообщил Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

"Мы ожидаем продолжения помощи (от США и НАТО – ред.) по увеличению наших оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности", - сказал он в интервью программе "chastime", опубликованном на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Посол Украины отдельно отметил что Россия является угрозой не только для Украины, но и угрозой для Европы и США в целом.

Теги: #сша #оборона #сотрудничество #украина
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