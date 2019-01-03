События

04:42 03.01.2019

Полицейские задержали двух подозреваемых, причастных к гибели ребенка в лифте в Сумах

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Полиция задержала двух подозреваемых из-за смерти двухмесячного ребенка в результате обрыва лифта в многоэтажке в Сумах, сообщает пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"По результатам первоочередных следственных действий, проведенных сотрудниками полиции и Управления защиты экономики под процессуальным руководством прокуратуры, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека, преступные действия или бездействие которых привели к гибели младенца", - говорится в сообщении на официальной странице Н. Науменко в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Обоим задержанным готовится сообщение о подозрении.

Теги: #полиция #сумы #украина #смерть #ребенок
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