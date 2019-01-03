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03:28 03.01.2019

Украинский фильм "Позывной "Бандерас"" примет участие в Международном кинофестивале в Лондоне

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Украинский фильм "Позывной "Бандерас"" примет участие в Международном кинофестивале в Лондоне

 Украинский фильм "Позывной "Бандерас"" созданный при поддержке Госкино Украины поборется за победу на международном кинофестивале в London IFF 2019 сразу в трех номинациях: "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучшая операторская работа в фильме на иностранном языке" и "Лучший исполнитель главной роли в фильме на иностранном языке", сообщает пресс-служба Госкино Украины.

"Проект военного детектива "Позывной "Бандерас"" от компании Три-Я-Да продакшн стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил 19 млн 565 тыс. грн. государственного финансирования (50% от общей стоимости производства ленты).

Фильм рассказывает о группе украинских контрразведчиков, которые осенью 2014 пытаются предотвратить диверсии в зоне АТО. Режиссером фильма является Заза Буадзе, сценарий написан Сергеем Дзюбой совместно с Артемием Кирсановым по мотивам дневников нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индеец" и рассказов воинов АТО. Главную роль в картине исполнил Олег Шульга.

Теги: #лондон #украина #фестиваль #кино
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