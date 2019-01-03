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02:14 03.01.2019

Вступил в силу закон о европейском порядке мониторинга вод

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С 1 января 2019 вступил в силу новый порядок осуществления государственного мониторинга вод, одобренный Кабинетом министров Украины осенью 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Отныне мониторинг вод в Украине будет происходить по европейским стандартам. Новый порядок снимает дублирование функций между различными субъектами мониторинга, предусматривает четкую процедуру и системный подход к отслеживанию состояния наземных, подземных, морских вод", - заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо,

Благодаря новому мониторинга будут получены данные, необходимые для разработки планов управления речными бассейнами и Морской Стратегии.

Новая система мониторинга поверхностных, подземных и морских вод предусматривает:

- Четкое распределение обязанностей между организациями, которые измеряют показатели, без дублирования полномочий,

-Расширенный список биологических, гидроморфологических, химических и физико-химических показателей для мониторинга,

-Введенный шестилетний цикл мониторинга,

-Введена классификация состояния вод 5 классов экологического состояния и 2 класса химического состояния,

-Увеличение количества пунктов мониторинга вод с сотен до нескольких тысяч,

"Это значительный шаг на пути внедрения стандартов ЕС в области качества воды и управления водными ресурсами. Ее выполнение требует не только организационных усилий, а также современного оборудования, финансирования и обучение специалистов, поэтому ЕС продолжит оказывать поддержку в этой сфере" отметил руководитель направления "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" представительства ЕС в Украине Иоганнес Баур.

Теги: #вода #мониторинг #украина
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