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23:58 02.01.2019

Трамп назвал ввод советских войск в Афганистан причиной распада СССР

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Трамп назвал ввод советских войск в Афганистан причиной распада СССР

 

Президент США Дональд Трамп в среду назвал участие войск СССР в афганской войне причиной распада союза.

"Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал ее Россией. Потому что они (СССР - ИФ) обанкротились, воюя в Афганистане", - заявил он в ходе встречи с министрами и главами ведомств в Белом доме, его слова приводит канал Fox News.

"Причина, по которой Россия была в Афганистане, заключается в том, что террористы направились бы в Россию. Они (CCCР - ИФ) были правы в том, что были там. Проблема в том, что эта война была очень жесткой. И они буквально обанкротились", - добавил Д.Трамп.

Он также отметил, что, по его мнению, в Афганистане должны находиться войска стран региона, а не США.

"Но почему Россия не там, почему Индия, Пакистан не там? Почему мы там? Мы в 6 тыс. милей (от Афганистана - ИФ)", - заявил он.

Д.Трамп отметил, что "США хотят помогать другим странам и людям", объясняя присутствие американского контингента.

Ранее в декабре газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что президент США Д.Трамп отдал распоряжение о выводе из Афганистана части американских военных.

Источники отметили, что американский воинский контингент в Афганистане планируется сократить примерно на 7 тыс. человек в ближайшие недели. В настоящее время в Афганистане насчитывается 14 тыс. военнослужащих армии США.

Однако позднее Белый дом заявил, что Д.Трамп не отдавал распоряжений Пентагону относительно войск США в Афганистане.

Теги: #президент #сша #позиция #россия
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