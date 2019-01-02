События

18:33 02.01.2019

При обрушении жилого дома в Магнитогорске погибли трое детей - региональные власти

1 мин читать

Среди 24 погибших, чьи тела извлечены из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Магнитогорске, трое детей, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

"Всего извлечено 24 тела погибших, в том числе три ребенка, продолжается поиск 17 граждан", - говорится в сообщении.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным, погибли 24 человека, судьба 17-ти неизвестна.

Теги: #обрушение #магнитогорск
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Поиск 27 человек ведется после обрушения подъезда в российском Магнитогорске, есть тела 14 погибших

В Кривом Роге обрушилась крыша заброшенного кинотеатра

В результате взрыва в многоэтажке Фастова погибли двое и пострадал один человек - ГСЧС

Тела двух человек извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося дома в Фастове – глава ГСЧС

Тела двух человек извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося дома в Фастове – глава ГСЧС

До восьми человек могли погибнуть при обрушении двух домов в Марселе

На Крещатике в Киеве обвалился балкон исторического здания

В Италии раскритиковали главу МВД страны за праздничный ужин в день обрушения моста в Генуе

Число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось до 22 человек

Глава МВД Италии созвал кризисную комиссию после обрушения моста в Генуе

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в среду четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС - штаб

Предстоятель ПЦУ: Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины

128-й ОГШБр подтверждает пропажу одного из своих военнослужащих на Донбассе

Дело экс-замначальника МВД Киева за избиение активистов "Автомайдана" в январе 2014 года передано в суд

Один человек погиб, двое госпитализированы из-за взрыва гранаты в квартире в Тернополе

Набсовет "Укрзализници" предлагает утвердить Кравцова в должности главы правления

Гражданин Украины пожаловался в НАБУ на президента, но суд обязал Бюро начать расследование по генпрокурору Луценко

15 тысяч человек встретили новый 2019 год на двух центральных площадях Киева

Житель Донецкой области похитил из местной церкви "мощи Георгия Победоносца" – полиция

Порошенко ожидает более активной роли СММ по Донбассу, Крыму, Азовскому морю и Керченскому проливу во время председательства Словакии в ОБСЕ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА