При обрушении жилого дома в Магнитогорске погибли трое детей - региональные власти

Среди 24 погибших, чьи тела извлечены из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Магнитогорске, трое детей, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

"Всего извлечено 24 тела погибших, в том числе три ребенка, продолжается поиск 17 граждан", - говорится в сообщении.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным, погибли 24 человека, судьба 17-ти неизвестна.