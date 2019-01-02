Боевики в среду четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС - штаб

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано. (…) Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18:00) на странице в Фейсбуке.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении, а также вблизи поселков Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. В районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксирована также работа вражеского снайпера.

В ответ на провокации противника подразделения объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре.