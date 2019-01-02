Один человек погиб, двое госпитализированы из-за взрыва гранаты в квартире в Тернополе

Один человек погиб, еще двое госпитализированы с ранениями в результате взрыва гранаты в однокомнатной квартире в Тернополе, сообщает в среду отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По информации полиции, прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире тело мужчины. "У него на пальце висело кольцо, вероятно, от гранаты. Рядом лежали еще двое раненых мужчин. Их доставили в больницу", - сказано в сообщении.

По данным заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Степана Яцуха, на момент взрыва в комнате находились четыре человека. Владелец квартиры указал, что погибший - его сосед. Мужчины смотрели телевизор и распивали спиртные напитки. У знакомого была граната, которой тот хвастался, и в результате неосторожного обращения опасный предмет взорвался.

Окончательную причину взрыва установит следствие. На месте происшествия работают криминалисты, оперативники и взрывотехники. В результате взрыва утечки газа нет, коммуникации не повреждены, подчеркнули в полиции.