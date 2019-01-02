События

16:46 02.01.2019

Гражданин Украины пожаловался в НАБУ на президента, но суд обязал Бюро начать расследование по генпрокурору Луценко

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Гражданин Украины пожаловался в НАБУ на президента, но суд обязал Бюро начать расследование по генпрокурору Луценко

Соломенский районный суд Киева 26 декабря 2018 года частично удовлетворил жалобу заявителя, личность которого не раскрыта в Едином реестре судебных решений, на действия служебных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в вопросе внесения в ЕРДР сведений о совершении правонарушений высокопоставленными должностными лицами Украины.

Так, суд отказал в удовлетворении жалобы обязать должностное лицо НАБУ, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, внести в ЕРДР сведения в отношении президента Украины о совершении уголовного преступления по ст. 364 УК Украины, указанные "в заявлении о совершении уголовного преступления (в порядке ст. 214 УПК Украины) №3246-зз от 7 декабря 2018 года, поданного ЛИЦО_1, полученного Национальным антикоррупционным бюро Украины 12 декабря 2018 года".

При этом судья Виталий Украинец обязал должностное лицо НАБУ не позднее 24 часов после получения копии этого решения внести в ЕРДР сведения в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко и еще трех лиц, указанных в этом же заявлении от 7 декабря, о совершении уголовного правонарушения.

Теги: #луценко #набу #порошенко
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