15 тысяч человек встретили новый 2019 год на двух центральных площадях Киева

15 тысяч киевлян и гостей города встретили новый 2019 год на Софийской и Контрактовой площадях в центре украинской столицы, где прошла масштабная концертная программа.

Как сообщает управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации, на Софийской площади в праздновании приняли участие 12 тысяч человек, а на Контрактовой - 3 тысячи.

Новогодние концерты на Софийской и Контрактовой площадях состоятся и в среду, 2 января.

С 15 декабря продолжается новогодне-рождественский фестиваль в парке им.Шевченко, где работает праздничная ярмарка и установлен бесплатный ледовый каток. На левом берегу Днепра 19 декабря стартовал масштабный художественный проект "Зимняя "Страна грез" на Левом берегу".

В целом программа новогодних мероприятий в Киеве в этом году включает более 70 разнообразных акций и концертов, 300 тематических представлений, 200 праздничных событий во всех районах города.