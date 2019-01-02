Житель Донецкой области похитил из местной церкви "мощи Георгия Победоносца" – полиция

В г.Доброполье Донецкой области 28-летний местный житель похитил из церкви "ларец с мощами Георгия Победоносца" и спрятал их у себя дома, сообщает полиция.

Согласно размещенной в среду на сайте полиции Донецкой области информации, в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от настоятеля местного храма о том, что неизвестный похитил из помещения "ларец с мощами Георгия Победоносца".

"В ходе розыскных мероприятий уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Доброполья, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Правонарушитель пояснил, что слышал о том, что данные реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому похитил их и принес домой", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли похищенные мощи в качестве вещественных доказательств, а в отношении мужчины открыто уголовное производство по ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

У агентства "Интерфакс-Украина" нет подтверждения информации, что в церкви в Доброполье хранились мощи христианского святого Георгия, обезглавленного при императоре Диоклетиане в 303 (304) г.