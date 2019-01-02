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15:55 02.01.2019

Порошенко ожидает более активной роли СММ по Донбассу, Крыму, Азовскому морю и Керченскому проливу во время председательства Словакии в ОБСЕ

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Порошенко ожидает более активной роли СММ по Донбассу, Крыму, Азовскому морю и Керченскому проливу во время председательства Словакии в ОБСЕ

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что с получением Словакией полномочий действующего председательства в ОБСЕ Специальная мониторинговая миссия (СММ) будет отыгрывать более активную роль в ситуациях на Донбассе, в оккупированном РФ Крыму, а также в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

"Приветствую Словакию с приобретением полномочий действующего председательства в ОБСЕ. Рассчитываем на эффективное сотрудничество и более активную и амбициозную роль СММ ОБСЕ и касательно Донбасса, и касательно Крыма, а также акватории Азовского моря и Керченского пролива", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Глава Украинского государства выразил убеждение, что Братислава и в дальнейшем будет исходить из безусловной необходимости защиты верховенства международного права на основе незыблемости принципов Хельсинкского заключительного акта.

"Это и является залогом восстановления территориальной целостности Украины и укрепления доверия и мира на пространстве ОБСЕ", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщалось, Словакия с 1 января 2019 года начала годовое председательствование в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким образом, действующим председателем ОБСЕ в течение ближайших 12 месяцев будет министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

По данным СМИ, ранее министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что в период председательствования Словакии в ОБСЕ "Украина будет нашим основным приоритетом" и пообещал осуществить в Украину свой первый зарубежный визит в качестве председательствующего в начале 2019 года.

Теги: #смм #порошенко #обсе
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