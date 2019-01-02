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15:31 02.01.2019

Экс-главред "Форбс-Украина" заявил о возврате в медиа с YouTube-каналом

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Экс-главред "Форбс-Украина" заявил о возврате в медиа с YouTube-каналом

Директор Благотворительного фонда "Центр свободной экономики им. Кахи Бендукидзе", экс-главный редактор журнала "Форбс-Украина" Владимир Федорин, до недавнего времени активно участвовавший в "Рухе нових сил" Михеила Саакашвили, заявил о возвращении в медиа и запуске YouTube-канал "KRYM – критическое мышление".

"Когда вся Украина ринулась в политический процесс, я из него вынырнул и вернулся в медиа", – написал он на своей странице в сети Facebook.

В.Федорин отметил, что запускает проект "без бизнес-плана на три года, без штата, без изготовления пилотных версий".

"Изменился мир. Старые медийные бизнес-модели никогда не вернутся, а новые, скорее всего, никогда не окажутся такими же устойчивыми, как старые", – пояснил экс-главред "Форбс-Украина" свою позицию.

По его мнению, YouTube создал способ доставки контента, который позволяет основное внимание уделяеть не дистрибуции, а производству интересных видео и коммуникацией с аудиторией.

"Во-вторых, изменился я. Работа с молодыми политиками, но - прежде всего - с Михеилом Саакашвили продемонстрировали мне тщету долгосрочных стратегий", – добавил В.Федорин.

Как сообщалось, БФ "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" был создан летом 2015 года. Его учредителями выступили бывшие на тот момент главой Одесской облгосадминистрации М.Саакашвили, В.Федорин, представитель президента в Кабинете министров Александр Данилюк и вице-президент Киевской школы экономики Юлия Тычкивська.

Теги: #рух_нових_сил #форбс #бендукидзе #владимир_федорин
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