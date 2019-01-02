События

15:17 02.01.2019

Ряд работников шахты "Кураховская" начал голодовку из-за долгов по зарплате

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Ряд работников шахты "Кураховская" начал голодовку из-за долгов по зарплате

Ряд работников шахты "Кураховская" (ГП "Селидовуголь") в среду объявил голодовку из-за долгов по заработной плате, сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец.

"Основное требование – это погашение задолженности по зарплате за последние месяцы 2018 года: июнь (частично), сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь", - написал он на своей странице в Фейсбук.

По его данным, начали голодовку главный геолог и участковый маркшейдер, позднее к ним присоединились еще трое работников шахты.

Как сообщалось, "Селидовуголь" в январе-ноябре 2018 года сократил добычу рядового угля на 50,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 370,7 тыс. тонн.

Теги: #шахта #голодовка #зарплата
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