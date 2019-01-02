Более 40 населенных пунктов на Закарпатье обесточены из-за сильного снегопада – ГСЧС

Вследствие сильного снегопада в Закарпатской области обесточен 41 населенный пункт в Хустском, Иршавском, Тячевском и Виноградовском районах, сообщает в среду днем пресс-служба МВД Украины со ссылкой на данные Госслужбы Украины по ЧС.

"Из-за сильных снегопадов на Закарпатье обесточен 41 населенный пункт в Хустском, Иршавском, Тячевском и Виноградовском районах", - говорится в сообщении, обнародованном около 14.00 среды на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.

Также в информации отмечается, что спасатели Закарпатья помогают водителям, которые из-за гололеда не могут преодолеть сложные участки дороги.

Ранее в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации информировали, что из-за упавших на автодороги и линии электропередач (ЛЭП) вследствие интенсивного снегопада с налипанием мокрого снега деревьев по состоянию на 11.00 среды в Виноградовском, Иршавском и Хустском районах области в были обесточены 35 сел (14 – полностью, 21 – частично).

При этом в облгосадминистрации прогнозировали, что "к концу дня все населенные пункты должны быть с электроэнергией".