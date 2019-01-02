События

14:43 02.01.2019

По информации Москальковой, политзаключенный Клых находится под наблюдением психиатра – Денисова

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По информации Москальковой, политзаключенный Клых находится под наблюдением психиатра – Денисова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинформировала украинского омбудсмена Людмилу Денисову о том, что украинский политзаключенный в России Станислав Клых получает лечение в филиале "Психиатрической больницы".

"В декабре Станислав Клых написал открытое письмо, в котором сообщил о своем критическом состоянии здоровья – возможной гангрене и подозрении на рак. И я снова срочно обратилась к Татьяне Москальковой и Михаилу Федотову (советнику президента РФ, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову – ИФ). Сейчас Татьяна Москалькова со ссылкой на российских тюремщиков сообщает, что Клых в удовлетворительном состоянии под наблюдением врача-психиатра и получает лечение в филиале "Психиатрической больницы"", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

При этом, как отметила Л.Денисова со ссылкой на слова Т.Москальковой, никаких других дополнительных обследований В.Клых не будут проводить, "потому что он не нуждается в них".

Как сообщалось, в середине декабря 2018 года Л.Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья украинского политзаключенного в РФ С.Клыха и его намерении вновь начать голодовку. "Об ухудшении самочувствия Станислав Клых сообщил в открытом письме. В частности, он пишет, что состояние его здоровье критическое, возможна гангрена и есть подозрение на рак. Вызывает беспокойство то, что в таком состоянии Станислав заявил о намерении вновь начать голодовку", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбук.

Она сообщила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и М.Федотову с требованием немедленно принять меры по обеспечению медицинского ухода, а также диагностики и лечения болезней, о которые указал С.Клых в своем письме.

Теги: #рф #политзаключенный #денисова #клых
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