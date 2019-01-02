По информации Москальковой, украинский политзаключенный в Крыму Дудка находится под наблюдением медиков – Денисова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинформировала украинского омбудсмена Людмилу Денисову, что украинский политзаключенный в оккупированном Крыму Владимир Дудка находится под диспансерным наблюдением, ему выдаются необходимые лекарства.

"Наконец ко мне пришел ответ от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой на мой запрос о состоянии здоровья украинского политзаключенного Владимира Дудки, которого удерживают в СИЗО Симферополя… Российский омбудсмен в ответ на мой сентябрьский запрос отметила, что состояние здоровья Владимира Дудки удовлетворительное. Владимир в связи с хроническими заболеваниями находится под диспансерным наблюдением, его консультируют врачи, проводятся клинико-лабораторные исследования, а также выдаются необходимые лекарства", - сообщила Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

По ее словам, эта же информация подтверждается и советником президента РФ, председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилом Федотовым, который ранее направил Л.Денисовой свой ответ.

"Опять же, никаких официальных документов, подтверждающих это, предоставлено не было", - подчеркнула украинский омбудсмен.

Как сообщалось, 26 декабря 2018 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинскому политзаключенному Владимиру Дудке, которого удерживают в СИЗО на территории аннексированного Крыма, грозит инсульт. Она обратилась к российской стороне с просьбой немедленно принять меры по его обеспечению медицинской помощью.

Власти России обвиняют В.Дудку в подготовке диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения оккупированного Крыма. Минобороны Украины отрицает, что арестованные, среди которых и В.Дудка, являются его сотрудниками. Он и другие украинцы, обвиненные РФ в попытке диверсии, содержится в СИЗО г.Симферополя (Крым).

11 октября 2018 года Л.Денисова обратилась к представителю Комитета ООН против пыток Йенсу Модвигу с просьбой обеспечить расследование избиения и пыток российскими правоохранителями В.Дудки. Она сообщила, что российские правоохранители пыткам электрическим током и угрозами убийства "выбили" из В.Дудки свидетельство о признании вины.