В Харькове горит склад со швейной фурнитурой – ГСЧС

В Харькове по ул.Грековская в среду утром произошло возгорание в одноэтажном складском здании, где хранилась швейная фурнитура, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Харьковской области.

По данным пресс-службы, к месту происшествия были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 20 спасателей.

"По прибытию спасатели установили, что огонь охватил часть здания площадью около 150 кв.м. Горели деревянные конструкции здания и перекрытия, а также горючая швейная фурнитура", - говорится в сообщении.

В 10:38 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.