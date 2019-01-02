Атмосферные фронты принесут в Украину снег, в пятницу ожидается ухудшение погоды

В Украине в четверг, 3 января, большая часть страны будет под влиянием атмосферных фронтов, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой снег, а ночью – в западных и восточных областях умеренный снег, в южной части, а днем и в центральных областях, без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный, на Правобережье с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, метели.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны 1-6° тепла; в Карпатах на протяжении суток 6-11° мороза.

В Киеве 3 января прогнозируется небольшой снег, на дорогах гололедица; температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 января самая высокая температура днем была 6,1° в 1899 году, самая низкая ночью -27,7° в 1908 году.

В Украине в пятницу, 4 января, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях прогнозируется ухудшение погодных условий: значительный снег (местами с дождем), порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед (в течение 5 декабря ослабление и прекращение осадков).

В западных областях временами небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, в северных и центральных областях 7-13° мороза, в Крыму и Приазовье от 3° мороза до 3° тепла; днем 0-6° мороза, в южных регионах, а также в Донецкой и Луганской областях местами 1-3° тепла, в Крыму до 7° тепла.

В Киеве 4 января без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° морозу, днем 2-4° мороза.