События

13:24 02.01.2019

Три человека погибли, четверо пострадали при лобовом столкновении "маршрутки" с "запорожцем" в Обухове

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Три человека погибли, четверо пострадали при лобовом столкновении "маршрутки" с "запорожцем" в Обухове

В городе Обухов Киевской области автомобиль "ЗАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом сообщением "Обухов-Матяшовка", вследствие чего трое пассажиров "Запорожца" погибли на месте, четверо человек, находившихся в автобусе, получили травмы.

Как сообщает всреду днем Отдел коммуникации полиции Киевской области, пострадавшие пассажиры "маршрутки" с телесными повреждениями доставлены в больницу. "Их жизни ничего не угрожает", - говорится в информации.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая занимается оформлением ДТП. По факту гибели трех человек в автокатастрофе в ближайшее время будет открыто уголовное производство.

Теги: #киевская_область #дтп #полиция #обухов
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