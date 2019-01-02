События

12:06 02.01.2019

Во время новогодних праздников Госпогранслужба Украины оформила около 1 млн человек

1 мин читать
Во время новогодних праздников Госпогранслужба Украины оформила около 1 млн человек

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины во время новогодних праздников на границе оформили около 1 млн человек.

"Всего только в течение нескольких последних предпраздничных и праздничных дней сотрудники Госпогранслужбы оформили через государственную границу около 1 млн человек и почти 160 тыс. транспортных средств", - сказано в сообщении пресс-службы пограничного ведомства.

Отмечается, что во время мероприятий пограничного контроля в этот период особое внимание уделяется мерам безопасности и гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска. "Осуществляется углубленная проверка паспортных документов и противодействие попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора", - сказано в сообщении.

Усиленные меры безопасности будут продолжаться и в следующие выходные – во время празднования Рождества в Украине по григорианскому календарю, сообщили в Госпогранслужбе.

Теги: #госпогранслужба
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Новый катер-перехватчик получил Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины

Украинские пограничники усилили меры безопасности на новогодние и рождественские праздники

В Госпогранслужбе Украины подтвердили строительство ограждения в оккупированном Крыму российской стороной

Порошенко заявил о поддержке дальнейшего действия в Украине ограничительных мер Госпогранслужбы

За период действия военного положения в Украину не пустили почти 1650 граждан РФ

Госпогранслужба Украины усилит меры безопасности на новогодние и рождественские праздники

Водитель автобуса Ростов-Харьков пытался тайком ввезти из РФ партию инструментов – Госпогранслужба

Глава Госпогранслужбы констатирует увеличение числа нелегальных мигрантов, задержанных в Украине

Госпогранслужба сообщила об автомобильных заторах на въезд в Украину на западном участке границы

За 5 лет войны более 20 тыс. пограничников прошли по территории ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Забравшемуся на главную елку Борисполя неоднократно судимому "новогоднем Тарзану" грозит штраф или заключение

В Киеве неизвестные проникли в отделение банка, повредив сигнализацию и отключив камеры видеонаблюдения, но ничего не украли

Власти Киева готовят инвестконкурс по оборудованию столичного метро Wi-Fi и системой видеонаблюдения

ФГИ утвердил 792 объекта для малой приватизации в 2019г

Правоохранители задержали рецидивиста, "заминировавшего" райотдел полиции в Харьковской области

ВСУ получили около 50 самолетов и вертолетов от "Укроборонпрома" в 2018г

Празднование Нового года в Украине прошло без нарушений правопорядка – полиция

Во время пожара в многоэтажном доме в Запорожье погибли двое пожилых людей

Восемь терактов на территории Украины предотвратила СБУ в 2018 году

Почти 900 пожаров, на которых погибли свыше 60 человек, произошли в Украине на прошлой неделе – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА