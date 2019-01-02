Во время новогодних праздников Госпогранслужба Украины оформила около 1 млн человек

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины во время новогодних праздников на границе оформили около 1 млн человек.

"Всего только в течение нескольких последних предпраздничных и праздничных дней сотрудники Госпогранслужбы оформили через государственную границу около 1 млн человек и почти 160 тыс. транспортных средств", - сказано в сообщении пресс-службы пограничного ведомства.

Отмечается, что во время мероприятий пограничного контроля в этот период особое внимание уделяется мерам безопасности и гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска. "Осуществляется углубленная проверка паспортных документов и противодействие попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора", - сказано в сообщении.

Усиленные меры безопасности будут продолжаться и в следующие выходные – во время празднования Рождества в Украине по григорианскому календарю, сообщили в Госпогранслужбе.