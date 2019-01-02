ФГИ утвердил 792 объекта для малой приватизации в 2019г

Фонд госимущества (ФГИ) Украины утвердил перечень подлежащих продаже в 2019 году объектов малой приватизации, который включает 792 объекта, из них 48 - пакеты акций, 92 - единые имущественные комплексы, 190 - объекты незавершенного строительства, 402 - отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

"В этом году будет выставлено на продажу около 10 объектов госконцерна "Укроборонпром". В частности, херсонский завод "Судмаш", винницкий авиационный завод "ВИАЗ", Запорожский автомобильный ремонтный завод, Нежинский ремонтный завод инженерного оборудования и другие", – написал на своей странице в Facebook и. о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

По его словам, также к продаже будут предложены "Головинский карьер", единые имущественные комплексы Днепровского электровозостроительного завода, "Киевмашсервис" и Первомайская гидроэлектростанция.

В.Трубаров уточнил, что в перечень вошли как новые объекты, так и те, которые Фонд не успел приватизировать в 2018 году.

С полным перечнем имущества, которое будет выставлено на аукционы в 2019 году, можно ознакомиться на сайте ФГИ.

Как сообщалось, осенью 2018 года Фонд начал продажу объектов малой приватизации на аукционах "Прозорро. Продажи". За четыре месяца ему удалось реализовать объекты на общую сумму около 350 млн грн. "Из 818 объектов малой приватизации продано около 250, по 355 объявлены аукционы, – отмечал в конце года В.Трубаров.

По его словам, расширение предложения сдерживается министерствами, которые медлят с передачей объектов Фонду для продажи.

Госбюджет-2019 предусматривает поступление от приватизации 17 млрд грн. Как сообщила агентству "Интерфвакс-Украина" министр финансов Оксана Маркарова в интервью 26 декабря 2018 года, в прошлом году вместо запланированных 21,3 млрд грн от приватизации в госбюджет поступили только доходы от малой приватизации в размере 202,9 млн грн. В результате 18 декабря правительство вынужденно заменило этот вид финансирования бюджета заимствованиями, а Минфину пришлось повысить ставки по гособлигациям.

Согласно госбюджету-2017, приватизация должна была принести 17,1 млрд грн, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

В меморандуме с МВФ по новой программе stand-by говорится о плане относительно продажи в первой половине 2019 года трех объектов большой приватизации: угольной компании "Краснолиманская", предприятия по производству инсулина "Индар" и столичного "Президент-отеля".