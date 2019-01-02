События

11:34 02.01.2019

ФГИ утвердил 792 объекта для малой приватизации в 2019г

2 мин читать
ФГИ утвердил 792 объекта для малой приватизации в 2019г

Фонд госимущества (ФГИ) Украины утвердил перечень подлежащих продаже в 2019 году объектов малой приватизации, который включает 792 объекта, из них 48 - пакеты акций, 92 - единые имущественные комплексы, 190 - объекты незавершенного строительства, 402 - отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

"В этом году будет выставлено на продажу около 10 объектов госконцерна "Укроборонпром". В частности, херсонский завод "Судмаш", винницкий авиационный завод "ВИАЗ", Запорожский автомобильный ремонтный завод, Нежинский ремонтный завод инженерного оборудования и другие", – написал на своей странице в Facebook и. о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

По его словам, также к продаже будут предложены "Головинский карьер", единые имущественные комплексы Днепровского электровозостроительного завода, "Киевмашсервис" и Первомайская гидроэлектростанция.

В.Трубаров уточнил, что в перечень вошли как новые объекты, так и те, которые Фонд не успел приватизировать в 2018 году.

С полным перечнем имущества, которое будет выставлено на аукционы в 2019 году, можно ознакомиться на сайте ФГИ.

Как сообщалось, осенью 2018 года Фонд начал продажу объектов малой приватизации на аукционах "Прозорро. Продажи". За четыре месяца ему удалось реализовать объекты на общую сумму около 350 млн грн. "Из 818 объектов малой приватизации продано около 250, по 355 объявлены аукционы, – отмечал в конце года В.Трубаров.

По его словам, расширение предложения сдерживается министерствами, которые медлят с передачей объектов Фонду для продажи.

Госбюджет-2019 предусматривает поступление от приватизации 17 млрд грн. Как сообщила агентству "Интерфвакс-Украина" министр финансов Оксана Маркарова в интервью 26 декабря 2018 года, в прошлом году вместо запланированных 21,3 млрд грн от приватизации в госбюджет поступили только доходы от малой приватизации в размере 202,9 млн грн. В результате 18 декабря правительство вынужденно заменило этот вид финансирования бюджета заимствованиями, а Минфину пришлось повысить ставки по гособлигациям.

Согласно госбюджету-2017, приватизация должна была принести 17,1 млрд грн, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

В меморандуме с МВФ по новой программе stand-by говорится о плане относительно продажи в первой половине 2019 года трех объектов большой приватизации: угольной компании "Краснолиманская", предприятия по производству инсулина "Индар" и столичного "Президент-отеля".

Теги: #приватизация #фги #укроборонпром
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ВСУ получили около 50 самолетов и вертолетов от "Укроборонпрома" в 2018г

"Укроборонпром" готов к серийному производству крылатой ракеты "Нептун" в случае принятия на вооружение ВСУ

Введение военного положения не повлияет на проведение "малой приватизации" в системе ProZorro.Продажи – МЭРТ

ОПК передал ВСУ более 65 ед. нового и восстановленного ВВТ, включая танки, БТР, бронеавтомобили и ПТРК

ФГИ продал "Укрпапирпром" совладельцу Нежинского жиркомбината за 7,5 млн грн

ВСУ получили новую партию отремонтированных РСЗО "Ураган" – Порошенко

Порошенко: ВСУ получили от "Укроборонпрома" в 2018г 3,5 тыс. единиц вооружения и техники, в т.ч. более 2 тыс. - нового и модернизированного

В "Укроборонпроме" планируют начать в 2019г поставки БМ "Оплот" в армию

"Укроборонпром" создаст совместную с Минобороны рабочую группу по вопросам стандартизации для оптимизации работ по ГОЗ

"Укроборонпром": госиспытания реактивных РС-80 "Оскол" - на финальной стадии

ПОСЛЕДНЕЕ

Забравшемуся на главную елку Борисполя неоднократно судимому "новогоднем Тарзану" грозит штраф или заключение

Во время новогодних праздников Госпогранслужба Украины оформила около 1 млн человек

В Киеве неизвестные проникли в отделение банка, повредив сигнализацию и отключив камеры видеонаблюдения, но ничего не украли

Власти Киева готовят инвестконкурс по оборудованию столичного метро Wi-Fi и системой видеонаблюдения

Правоохранители задержали рецидивиста, "заминировавшего" райотдел полиции в Харьковской области

Празднование Нового года в Украине прошло без нарушений правопорядка – полиция

Во время пожара в многоэтажном доме в Запорожье погибли двое пожилых людей

Новый катер-перехватчик получил Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины

Восемь терактов на территории Украины предотвратила СБУ в 2018 году

Почти 900 пожаров, на которых погибли свыше 60 человек, произошли в Украине на прошлой неделе – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА