Правоохранители задержали рецидивиста, "заминировавшего" райотдел полиции в Харьковской области

Полиция задержала ранее судимого за имущественные преступления 23-летнего жителя пос.Хотомля по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании Волчанского отдела полиции Харьковской области.

"Он в компании друзей употреблял спиртные напитки, а потом с мобильного позвонил на линию 102 и сообщил о минировании районного отдела полиции. Объяснить свои действия работникам полиции мужчина не смог", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщение о том, что Волчанский отдел полиции заминирован, поступило в полицию 1 января в 19:23.

Правоохранители осмотрели трехэтажное здание. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.