Празднование Нового года в Украине прошло без нарушений правопорядка – полиция

В Украине в массовых мероприятиях по случаю празднования Нового года приняли участие более 1,3 млн человек, нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщили в Национальной полиции Украины

"Только в ночь с 31 декабря на 1 января участие в массовых мероприятиях на территории всей страны приняли более 1,3 млн человек. Нарушений общественного правопорядка не зафиксировано", - сообщает департамент коммуникации Нацполиции в среду.

В новогоднюю ночь в более 690 населенных пунктах государства состоялось 985 массовых мероприятий по случаю празднования Нового года.

Публичную безопасность и порядок во время мероприятий обеспечивали более 10 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Также по информации полиции, 1 января по случаю празднования 110-й годовщины со дня рождения одного из лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры в 19 регионах страны состоялось 58 массовых мероприятий.

"Участие в них приняли более 7,4 тыс. человек. Публичный порядок и безопасность обеспечивали около 2 тыс. правоохранителей. Мероприятия прошли без нарушений общественного правопорядка", - сказано в сообщении.

Нарушений во время маршей в Киеве 1 января не зафиксировано.