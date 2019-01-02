Во время пожара в многоэтажном доме в Запорожье погибли двое пожилых людей

В г.Запорожье при пожаре в 14-этажном доме по ул.Сытова погибли 78-летний мужчина и 76-летняя женщина.

Как сообщает в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям г.Запорожье, сообщение о возгорании в многоэтажном доме поступило в службу спасения 2 января в 7:11.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в квартире на 11 этаже горят домашние вещи на общей площади 12 кв.м. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела двух человек. Ими оказались 78-летний мужчина и 76-летняя женщина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.

В 7:50 сотрудники ГСЧС локализовали возгорание, а в 07:56 полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Для ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники ГСЧС и 18 человек личного состава.