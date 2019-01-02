События

10:17 02.01.2019

Новый катер-перехватчик получил Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины

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Новый катер-перехватчик получил Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины

Модернизированный катер проекта "UMS-1000" поступил в Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, сообщается на странице "Урядовый портал" в соцсети Фейсбук.

"Он имеет отличные характеристики - мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета, с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме", - говорится в опубликованном в среду утром сообщении.

В информации отмечается, что в ходе испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 км/ч) "и это не его скоростной предел".

Теги: #госпогранслужба #катер #украина
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