События

10:10 02.01.2019

Восемь терактов на территории Украины предотвратила СБУ в 2018 году

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Восемь терактов на территории Украины предотвратила СБУ в 2018 году

В 2016-2018 годах в ходе контрразведывательной деятельности Службы безопасности Украины на территории страны были предотвращены 28 террористических актов, в том числе 8 – в 2018г, сообщает пресс-центр спецслужбы.

"8 террористических актов на территории Украины было предотвращено Службой безопасности Украины в 2018 году, из них 5 раскрыто. Всего в 2016-2018 годах было предотвращено 28 террористических актов", - подвели в пресс-центре итоги ушедшего года на странице СБУ в соцсети Фейсбук в среду утром.

Теги: #сбу #терракты
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