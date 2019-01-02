Восемь терактов на территории Украины предотвратила СБУ в 2018 году

В 2016-2018 годах в ходе контрразведывательной деятельности Службы безопасности Украины на территории страны были предотвращены 28 террористических актов, в том числе 8 – в 2018г, сообщает пресс-центр спецслужбы.

"8 террористических актов на территории Украины было предотвращено Службой безопасности Украины в 2018 году, из них 5 раскрыто. Всего в 2016-2018 годах было предотвращено 28 террористических актов", - подвели в пресс-центре итоги ушедшего года на странице СБУ в соцсети Фейсбук в среду утром.