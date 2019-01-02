Поиск 27 человек ведется после обрушения подъезда в российском Магнитогорске, есть тела 14 погибших

Спасатели ведут поиски 27 человек после частичного обрушения дома из-за взрыва газа в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

"По 27 гражданам организован поиск, 14 тел погибших извлечены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местонахождения 86 человек установлено. Из-под завалов спасено пятеро, в их числе 11-месячный ребенок. Шесть человек госпитализировано.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса.