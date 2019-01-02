В центре Киева внедорожник протаранил патрульный автомобиль: пострадали двое полицейских

В ночь на среду в центре Киева на пересечении бульвара Т.Шевченко и ул.Владимирской внедорожник Range Rover въехал в полицейский Renault Kangoo, вследствие чего пострадали двое правоохранителей, сообщается на странице сообщества "dtp.kiev.ua" в соцсети Фейсбук.

"ДТП с пострадавшими с участием патрульной полиции в Киеве на пересечении бул.Т.Шевченко и ул.Владимирской. Столкнулись Range Rover и полицейский Renault Kangoo. Пострадали двое полицейских", - говорится в сообщении.

Там же опубликованы несколько фотографий с места происшествия. Согласно ним, Range Rover двигался вниз по бул.Шевченко и на скорости врезался в полицейский Renault Kangoo. Удар пришелся со стороны переднего пассажирского места и салона, от чего последние значительно деформировались.

На месте ДТП находилось несколько патрульных автомобилей и машин следственно-оперативных групп. Также там находились автомобили скорой помощи.

Каких-либо подробностей о состоянии пострадавших нет.

Также нет официальной информации о происшествии от столичного главка полиции.