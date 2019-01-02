События

09:52 02.01.2019

В центре Киева внедорожник протаранил патрульный автомобиль: пострадали двое полицейских

1 мин читать
В центре Киева внедорожник протаранил патрульный автомобиль: пострадали двое полицейских

В ночь на среду в центре Киева на пересечении бульвара Т.Шевченко и ул.Владимирской внедорожник Range Rover въехал в полицейский Renault Kangoo, вследствие чего пострадали двое правоохранителей, сообщается на странице сообщества "dtp.kiev.ua" в соцсети Фейсбук.

"ДТП с пострадавшими с участием патрульной полиции в Киеве на пересечении бул.Т.Шевченко и ул.Владимирской. Столкнулись Range Rover и полицейский Renault Kangoo. Пострадали двое полицейских", - говорится в сообщении.

Там же опубликованы несколько фотографий с места происшествия. Согласно ним, Range Rover двигался вниз по бул.Шевченко и на скорости врезался в полицейский Renault Kangoo. Удар пришелся со стороны переднего пассажирского места и салона, от чего последние значительно деформировались.

На месте ДТП находилось несколько патрульных автомобилей и машин следственно-оперативных групп. Также там находились автомобили скорой помощи.

Каких-либо подробностей о состоянии пострадавших нет.

Также нет официальной информации о происшествии от столичного главка полиции.

Теги: #киев #полиция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Празднование Нового года в Украине прошло без нарушений правопорядка – полиция

Нарушений во время шествий по случаю 110-летия со дня рождения Степана Бандеры не зафиксировано

1 января в Киеве мокрый снег, на дорогах гололедица

В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше

В новогоднюю ночь в Украине будут дежурить около 10 тыс. правоохранителей

31 декабря на дорогах Киева местами гололедица

КГГА: В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать на 3 часа дольше, а фуникулер – круглосуточно

В Киеве 30 декабря осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица – КГГА

Задержаны четверо полицейских за разбойное нападение на прохожего - ГБР

В Киеве с поличным задержан похититель телефонного кабеля

ПОСЛЕДНЕЕ

ВСУ получили около 50 самолетов и вертолетов от "Укроборонпрома" в 2018г

Во время пожара в многоэтажном доме в Запорожье погибли двое пожилых людей

Новый катер-перехватчик получил Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины

Восемь терактов на территории Украины предотвратила СБУ в 2018 году

Почти 900 пожаров, на которых погибли свыше 60 человек, произошли в Украине на прошлой неделе – ГСЧС

Поиск 27 человек ведется после обрушения подъезда в российском Магнитогорске, есть тела 14 погибших

Новый председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Лайчак через две недели посетит Украину - Климкин

Трамп ждет встречи с Ким Чен Ыном

В среду в большинстве регионов Украины сильные порывы ветра и метель

Болсонару официально вступил в должность президента Бразилии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА