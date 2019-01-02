События

09:47 02.01.2019

Новый председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Лайчак через две недели посетит Украину - Климкин

1 мин читать
Новый председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Лайчак через две недели посетит Украину - Климкин

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, страна которого начала годовое председательствование в ОБСЕ, через две недели совершит визит в Украину и посетит Донбасс, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Поздравления Словакии и моему хорошему другу Мирославу Лайчаку по случаю начала председательствования в ОБСЕ. Желаю Словакии быть на страже ценностей и принципов ОБСЕ, которые нагло нарушаются РФ. Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс", – написал П.Климкин на своей странице в Твиттер.

Как сообщалось, Словакия с 1 января 2019 года начала годовое председательствование в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким образом, действующим председателем ОБСЕ в течение ближайших 12 месяцев будет министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

По данным СМИ, ранее М.Лайчак заявил, что в период председательствования Словакии в ОБСЕ "Украина будет нашим основным приоритетом" и пообещал осуществить в Украину свой первый зарубежный визит в качестве председательствующего в начале 2019 года.

Теги: #словакия_мид #мирослав_лайчак #обсе #украина #климкин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Празднование Нового года в Украине прошло без нарушений правопорядка – полиция

Новый катер-перехватчик получил Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины

В среду в большинстве регионов Украины сильные порывы ветра и метель

На Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое ранены

Убийцей четырех людей в Виннице оказался отец детей

На Прикарпатье в ДТП пострадали 5 человек, в том числе ребенок

В Запорожье совершено нападение на главу "Автоевросила"

В больнице умер один из пострадавших от взрыва газового баллона во Львове

США могут предоставить Украине оружие через 2-3 месяца

Нарушений во время шествий по случаю 110-летия со дня рождения Степана Бандеры не зафиксировано

ПОСЛЕДНЕЕ

ВСУ получили около 50 самолетов и вертолетов от "Укроборонпрома" в 2018г

Во время пожара в многоэтажном доме в Запорожье погибли двое пожилых людей

Восемь терактов на территории Украины предотвратила СБУ в 2018 году

Почти 900 пожаров, на которых погибли свыше 60 человек, произошли в Украине на прошлой неделе – ГСЧС

Поиск 27 человек ведется после обрушения подъезда в российском Магнитогорске, есть тела 14 погибших

В центре Киева внедорожник протаранил патрульный автомобиль: пострадали двое полицейских

Трамп ждет встречи с Ким Чен Ыном

Болсонару официально вступил в должность президента Бразилии

Трамп пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на брифинг по безопасности границы США

Зонд new Horizons совершил пролет мимо астероида на окраине Солнечной системы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА