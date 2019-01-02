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08:29 02.01.2019

В среду в большинстве регионов Украины сильные порывы ветра и метель

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В среду в большинстве регионов Украины сильные порывы ветра и метель

В среду в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильные порывы ветра и метель, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Утром 2 января в Украине, кроме южной части, порывы ветра 15-20 м/с, метели… в Карпатах и Прикарпатье ожидается юго-западный ветер 25-30 м/с", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром, со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ухудшение погодных условий ожидается по г.Киеву и Киевской области. В информации отмечается, что на дорогах гололедица, порывы ветра утром достигнут 15-20 м/с, метель.

Спасатели отметили, что осуществляется дежурство оперативной группы ГСЧС.

Теги: #погода #украина #прогноз
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