Убийцей четырех людей в Виннице оказался отец детей

Задержанному винничанину объявлено подозрение в совершении убийства четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей, сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"Сегодня, 1 января, задержанному вчера 30-летнему винничанину (…) объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей", – говорится в сообщении на сайте Министерстве внутренних дел Украины во вторник.

Как сообщает сайт МВД, злоумышленник мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта.

"Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных людей во время очередной ссоры", - отметили в полиции.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

"Он предоставил информацию следствию, где выбросил молоток, которым наносились смертельные удары. Полицейские нашли и изъяли орудие преступления", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что следствие будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения на период досудебного расследования в виде заключения под стражу.

За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.