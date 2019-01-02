События

06:47 02.01.2019

Убийцей четырех людей в Виннице оказался отец детей

1 мин читать
Убийцей четырех людей в Виннице оказался отец детей

Задержанному винничанину объявлено подозрение в совершении убийства четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей, сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"Сегодня, 1 января, задержанному вчера 30-летнему винничанину (…) объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей", – говорится в сообщении на сайте Министерстве внутренних дел Украины во вторник.

Как сообщает сайт МВД, злоумышленник мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта.

"Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных людей во время очередной ссоры", - отметили в полиции.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

"Он предоставил информацию следствию, где выбросил молоток, которым наносились смертельные удары. Полицейские нашли и изъяли орудие преступления", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что следствие будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения на период досудебного расследования в виде заключения под стражу.

За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Теги: #винницкая_область #украина #задержание #убийство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое ранены

На Прикарпатье в ДТП пострадали 5 человек, в том числе ребенок

В Запорожье совершено нападение на главу "Автоевросила"

В больнице умер один из пострадавших от взрыва газового баллона во Львове

США могут предоставить Украине оружие через 2-3 месяца

Нарушений во время шествий по случаю 110-летия со дня рождения Степана Бандеры не зафиксировано

В Винницкой области в ДТП погибли 3 человека, в том числе один ребенок

При попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу задержаны четверо иностранцев

Супружеская пара погибла в результате пожара на Харьковщине

1 января в Киеве мокрый снег, на дорогах гололедица

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на брифинг по безопасности границы США

Зонд new Horizons совершил пролет мимо астероида на окраине Солнечной системы

Талибы обсудили с Ираном перспективы Афганистана "после завершения оккупации"

На Донбассе погиб украинский военный

Пешеходный погранпереход на границе с Польшей прекратил работу как минимум на год

В Николаевской области в ДТП погибли 8 человек, в том числе 3 детей

В Харькове мужчина лишился кисти в новогоднюю ночь, запуская фейерверки – полиция

В Киеве 2 января на дорогах гололедица, ночью и утром вьюга – Гидрометцентр

В ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады и гололедица, днем температура около 0

Жители планеты отметили Новый год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА