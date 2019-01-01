В больнице умер один из пострадавших от взрыва газового баллона во Львове

Сегодня в коммунальной больнице №8 скончался один из пострадавших в результате взрыва газового баллона на рождественской ярмарке во Львове, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Его состояние было тяжелым… Со вчерашнего дня наблюдали ухудшение по анализам… К сожалению, вследствие обширных и глубоких ожогов началась сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов", - цитирует пресс-служба слова заместителя главного врача 8-й больницы Игоря Стояновского.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, скончавшемуся мужчине было 50-лет, он был гражданином Армении.

Как сообщалось, 22 декабря 2018 года на рождественской ярмарке взорвался газовый баллон в одном из деревянных домиков на центре города. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали 5 человек, из которых 4 госпитализировали. Двое из них сначала были направлены в реанимацию.

По указанному факту открыто уголовное производство.