События

22:18 01.01.2019

США могут предоставить Украине оружие через 2-3 месяца

2 мин читать
США могут предоставить Украине оружие через 2-3 месяца

Вашингтон может предоставить Киеву оружие и ввести новые санкции против РФ в течение двух-трех месяцев, заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией (в районе Керченского пролива – ИФ). Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум – двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", – заявил он в интервью "Радио Свобода".

По его словам, последние события дают США достаточно аргументов для того, чтобы поставить Украине противокорабельные ракеты, патрульные корабли и прочее военное оборудование.

"В США достаточно крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, - и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", – сказал экс-посол.

Среди санкций, которые могут ввести США, Д.Хербст назвал целесообразным ограничение против крупнейшего российского банка, или запрет на вход в американские порты российским судам.

Кроме того, экс-посол США в Украине подчеркнул, что поддержка Украины в американском Конгрессе на данный момент очень сильна. "И она останется как минимум такой же серьезной, а возможно, еще и усилится", – считает Д.Хербст.

По его словам Украина уже много сделала, укрепляя свою оборону на востоке, и должна "теперь подумать над усилением своей обороны на юге. И особенно в районе Азовского моря. Возможно, еще и в районе Одессы. И, надеюсь, после президентских выборов и выборов в Раду мы увидим серьезные намерения относительно изменений, серьезные реформы".

Теги: #сша #помощь #оружие #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нарушений во время шествий по случаю 110-летия со дня рождения Степана Бандеры не зафиксировано

В Винницкой области в ДТП погибли 3 человека, в том числе один ребенок

При попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу задержаны четверо иностранцев

Супружеская пара погибла в результате пожара на Харьковщине

1 января в Киеве мокрый снег, на дорогах гололедица

За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 7,3 тыс. человек

Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в высокогорье Ивано-Франковской области и на Закарпатье

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции объединенных сил, ранены двое украинских военных

На Черниговщине правоохранители задержали 50-летнюю женщину за убийство матери

"Укрзализныця" дополнительно назначила 40 поездов на праздники

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе погиб украинский военный

Пешеходный погранпереход на границе с Польшей прекратил работу как минимум на год

В Николаевской области в ДТП погибли 8 человек, в том числе 3 детей

В Харькове мужчина лишился кисти в новогоднюю ночь, запуская фейерверки – полиция

В Киеве 2 января на дорогах гололедица, ночью и утром вьюга – Гидрометцентр

В ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады и гололедица, днем температура около 0

Жители планеты отметили Новый год

Талибы убили более 20 военных на севере Афганистана

Количество жертв в Магниторске выросло

Пограничники Эстонии отправили обратно в Россию трех африканцев с поддельными паспортами футбольных болельщиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА