В Винницкой области в ДТП погибли 3 человека, в том числе один ребенок

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Винницкой области три человека погибли, из них один ребенок, двое человек госпитализированы, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Ford Mondeo" на иностранной регистрации выехал на встречную полосу движения и столкнулся с "ВАЗом 21099". В результате аварии погибли 59-летний водитель "ВАЗа" и его пассажиры: женщина с четырехмесячным ребенком. Кроме погибших, в "ВАЗе" находились еще двое пассажиров. Они госпитализированы", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

По данным правоохранителей, трагедия произошла около 16:00 недалеко от с. Высокое Томашпольского района. Столкнулись автомобили "Ford Mondeo" и "ВАЗ 21099".

В иномарке находились шесть человек. Двух из них "скорая" увезла в больницу. Другим бригады медиков крыжопольской и томашпольской больниц оказали помощь на месте.

На место аварии приехали следователи и криминалисты, чтобы установить и задокументировать обстоятельства аварии.

Информацию о ДТП внесли в единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет заключения.