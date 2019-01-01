События

18:14 01.01.2019

На Донбассе погиб украинский военный

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На Донбассе погиб украинский военный

Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований во вторник, 1 января 2019 года.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня… В результате обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

В ходе обстрелов был зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. "В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинским военным в районе населенного пункта Гнутово на мариупольском направлении. На луганском направлении враг открывал огонь из БМП-1 по позициям украинским военным в районе населенного пункта Новотошковское", - сообщают в ООС.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

"По данным разведки, два оккупанта были уничтожены и трое получили ранение", - говорится в сводке.

В сообщении подчеркивается, что украинские военные продолжают контролировать противника на линии столкновения, "соблюдая при этом условия полного прекращения огня".

Теги: #всу #потери #оос #обстрелы
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Интерфакс-Украина
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